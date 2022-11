"Je vous souhaite à tous de trouver votre tchoin" : la surprenante annonce de fiançailles d'Astrid Nelsia et Leris Luketo après 4 mois de relation

Dans une session de questions-réponses dans sa story Instagram, Astrid Nelsia a tenu à assurer. Même si c'est rapide entre elle et son futur mari, c'est du sérieux entre eux. Quand un(e) internaute a demandé "C'est du fake les fiançailles ?", celle qui était sortie avec Koba LaD a répondu : "Mdr pourquoi se fiancer pour de faux ça sert à rien, non ?".

Et Astrid Nelsia a confié avoir déjà rencontré sa belle-famille : "J'ai déjà rencontré sa maman, ses frères et sa soeur". Et elle a aussi ajouté que les proches de Leris Luketo valident leur idylle.

L'influenceuse confirme qu'elle va continuer MYM après les fiançailles et le mariage

Astrid Nelsia qui avait dévoilé son salaire avec MYM et OnlyFans a aussi assuré qu'elle allait continuer à poster des contenus sexy et hot sur MYM et OnlyFans car "business is business". L'influenceuse a aussi indiqué que son fiancé était à l'aise avec ça. En revanche, elle ne veut plus faire d'émissions de télé-réalité. Le couple fiancé va aussi déménager pour aller vivre dans un autre pays, "pas en France".