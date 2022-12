Astrid Nelsia larguée après un mois de fiançailles : son fiancé la tacle et annonce leur rupture

Astrid Nelsia s'est fait connaître en participant aux Princes de l'amour 4 sur W9. Elle a ensuite enchaîné les tournages jusqu'à sa dernière apparition dans Les Vacances des Anges 4. Depuis, la candidate se fait discrète dans la télé-réalité, mais elle a trouvé un nouveau business très juteux : Mym et Onlyfans. "Ma mère m'a toujours dit de ne pas déclarer son salaire, mais si je peux te dire une fourchette, je peux gagner entre 20 000 et 100 000€", avait-elle déclaré face à Sam Zirah.

Astrid Nelsia se retrouve à nouveau Célibataire

Si tout va bien côté business, elle a en revanche beaucoup plus galéré côté coeur. Après des aventures avec Sisika ou Marvin Tillière, elle pensait enfin s'être posée avec le rappeur Koba LaD, mais visiblement, le rappeur ne voyait pas leur relation du même oeil.

"Je vais vous raconter le petit pop-corn que j'ai su récemment entre Koba LaD, Astrid Nelsia et Dorsaf. Si jamais je mens, j'invite un des trois à démentir en story. Je le sais d'une source très sûre. Vous le savez, je ne dis jamais de connerie. Comme on le sait tous, Koba et Astrid sont en couple actuellement. Sauf que Koba n'est pas fidèle avec Astrid. Ça fait plusieurs semaines qu'il est derrière le dos de Dorsaf et qu'il lui envoie des messages tous les jours", avait balancé Vaarruecos, avant d'ajouter : "Koba la met à l'envers à Astrid et DM tous les jours Dorsaf. Il dit qu'Astrid n'est pas sa copine, que c'est juste un plan. Qu'elle croit qu'ils sont en couple, mais en fait, non".

"J'en ai fini avec ça"

Finalement, Astrid Nelsia a trouvé l'amour auprès de l'influenceur Leris Luketo et ils se sont même fiancés après seulement 4 mois de relation. Mais malheureusement, le mariage risque bien de ne jamais avoir lieu. En effet, son fiancé a récemment annoncé leur rupture en story Instagram.