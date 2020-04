Astérix et Obélix contre César : casting compliqué, budget XXL... 5 anecdotes sur le film

2. Les scènes du village ont été tournées en studio

Incroyable mais vrai : les scènes du village n'ont pas été tournées en extérieur mais bien dans un studio ! Dans son livre Astérix et Obélix contre César : l'histoire d'un film, Pierre Billard explique que c'est le réalisateur Claude Zidi qui a souhaité tourner à l'intérieur afin d'éviter les aléas de la météo. C'est à La-Ferté-Alais dans l'Essonne qu'a eu lieu le tournage dans un studio de 4000 m². Cette surface a d'ailleurs forcé les décorateurs à coller les maisons du village qui étaient plus espacées dans la BD.

3. Trois chiens ont joué Idéfix

Que seraient Astérix et Obélix sans Idéfix, l'adorable petit chien ? C'est évidemment bien un vrai chien qui a joué le petit personnage. Enfin, pas un mais trois ! Pour la petite info, ces trois chiens blancs n'avaient pas les oreilles noires en vrai : la couleur a été ajoutée par l'équipe pour les besoins du tournage.

4. Un budget XXL

Tourner Astérix et Obélix contre César a coûté beaucoup d'argent, environ 274 millions de francs. Pour ceux qui n'ont jamais connu cette monnaie et/ou qui n'ont pas envie de calculer, cela fait environ 42 millions d'euros ! A l'époque, il s'agissait du film français le plus cher jamais produit. Mais évidemment, il a été détrôné depuis : il est aujourd'hui le 11ème film français le plus cher de l'Histoire derrière Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre (9ème avec environ 53 millions d'euros), Astérix et Obélix : Au service de sa Majesté (8ème avec 64 millions d'euros) et Astérix aux Jeux olympiques (2ème avec 104 millions d'euros). Le film français ayant coûté le plus cher est Valérian et la Cité des mille planètes de Luc Besson sorti en 2017 et dont le budget est estimé à un peu plus de 208 millions d'euros.

5. Une scène aurait pu virer au drame

Lors d'une scène du film, Astérix se retrouve face à des animaux sauvages dans une piste de cirque. A un moment, il doit marcher sur plusieurs alligators. Les animaux étaient des faux... sauf un. Pierre Billard raconte dans son livre que le cascadeur présent pour tourner la scène n'a pas fait attention et a sauté sur le vrai. Heureusement pour lui, il n'a pas été blessé. Ces scènes se déroulant dans le cirque ont été tournées à Munich et le tournage a pris trois semaines.