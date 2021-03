Astérix et Obélix : bientôt une série d'animation sur Neflix, par Alain Chabat

"Ecrire et réaliser une série d'animation a toujours été un rêve. Je suis ravi de pouvoir le réaliser avec Astérix dont je suis fan depuis des années ! Cela s'annonce comme une aventure extraordinaire" a avoué Alain Chabat au Parisien. Côté production, c'est Alain Goldman (L'enquête Corse, La Môme, 99 francs, Babylon A.D., Fatal, J'accuse) qui produira la série pour Netflix.

Le but ? "Toucher une nouvelle génération de spectateurs"

Dominique Bazay, directrice de l'animation originale chez Netflix, a confié sur le blog de Netflix, à propos de ce nouveau projet : "Je suis Canadienne côté français, et comme la plupart des francophones dans le monde, j'ai grandi avec Astérix, son acolyte Obélix et son fidèle compagnon Idéfix", et "si vous m'aviez dit à l'enfant de 8 ans qu'un jour je contribuerais à donner vie à ces personnages... Je ne vous aurais pas cru !".

"J'ai toujours senti que le ton unique de Goscinny et l'humour d'Uderzo est intemporel. C'est pourquoi Astérix est si spécial - il s'adresse à tous les âges et traverse toutes les frontières" a-t-elle ajouté. Un avis partagé par Céleste Surugue, directeur général des éditions Albert René, qui a hâte que la nouvelle génération (re)découvre Astérix.

"Ce projet représente une opportunité unique de faire découvrir ou redécouvrir l'univers d'Astérix à plus de 200 millions d'abonnés Netflix dans plus de 190 pays, et toucher une nouvelle génération de spectateurs" a-t-il déclaré au Parisien, et "cela va aussi contribuer à renforcer le rayonnement international de cette figure mythique de la culture populaire française qu'est Astérix".