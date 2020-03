Mort d'Albert Uderzo : stars et anonymes pleurent le papa d'Astérix et Obélix

Albert Uderzo est mort à 92 ans

Triste journée pour la culture. Après l'annonce de la mort du saxophoniste Manu Dibango, c'est celle du dessinateur Albert Uderzo qui a été révélée. Il était le co-créateur d'Astérix et Obélix avec René Goscinny. Les irréductibles gaulois avaient vu le jour en 1959. Et la bande-dessinée reste la BD française la plus traduite, vendue et lue de toute l'Histoire. C'est aussi lui qui avait eu l'idée de créer le parc Astérix, qui a ouvert ses portes en 1989.

Ce mardi 24 mars 2020, Albert Uderzo est décédé à l'âge de 92 ans chez lui, à Neuilly-sur-Seine (dans les Hauts-de-Seine). C'est son gendre Bernard de Choisy qui a annoncé la triste nouvelle à l'AFP : "Albert Uderzo est mort dans son sommeil à son domicile à Neuilly d'une crise cardiaque sans lien avec le coronavirus. Il était très fatigué depuis plusieurs semaines".

Alexandre Astier, Christophe Beaugrand... Les stars lui rendent hommage

Le nom du célèbre papa d'Astérix est en TT France sur Twitter. En plus des nombreux anonymes qui pleurent la disparition Albert Uderzo, de nombreuses personnalités ont également avoué leur grande peine. Parmi ces célébrités, il y a l'acteur, scénariste, réalisateur ou encore compositeur Alexandre Astier. "Merci, cher Albert, de nous avoir prêté vos précieux jouets pour qu'on s'amuse un peu avec, Louis et moi..." a écrit le héros et créateur de Kaamelott. Alexandre Astier était aussi chez les gaulois, il avait joué dans Astérix aux Jeux olympiques et réalisé Astérix : Le Domaine des dieux et Astérix : Le Secret de la potion magique.

Les animateurs Christophe Beaugrand et Nikos Aliagas ont aussi confié leur chagrin. Le premier a indiqué être "triste" et le second a retweeté l'information. Le chroniqueur Eric Naulleau ou même le château de Chambord ont également rendu un dernier hommage au génie du crayon.