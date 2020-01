Argent de poche : combien reçoivent en moyenne les jeunes français chaque mois ?

Tes parents sont-ils assez généreux avec toi ? Tu vas enfin le savoir ! L'Institut Poll&Roll a réalisé un baromètre sur les jeunes et l'argent en interrogeant 1000 parents d'adolescents scolarisés au collège et au lycée pour la nouvelle app bancaire Pixpay.

Quel est le montant moyen de l'argent de poche d'un ado ?

Près de 40% des ados recevraient de l'argent au moins une fois par mois. C'est dans la région PACA que les parents donnent le plus, 49% des jeunes y reçoivent régulièrement de l'argent. Au contraire, seuls 31% des parents de la région Grand Est donnent de l'argent de façon régulière à leurs enfants.

Si on en croit cette étude, les ados reçoivent en moyenne 33€ chaque mois de la part de leurs parents. Une somme qui évolue selon l'âge. Ainsi, les 10-12 ans ne reçoivent que 22€, les 13-14 ans 32€, les 15-16 ans 34€ tandis qu'à partir de 17 ans, un ado reçoit en moyenne 47€ par mois. Évidemment, ces sommes peuvent varier selon le niveau de vie de la famille (les familles aisées donneraient une somme plus importante que les familles modestes).

Quant à l'âge auquel les jeunes reçoivent leurs premiers billets ? Il est en moyenne de 12 ans, un âge qui correspond à l'entrée au collège. Selon Poll&Roll, 36% reçoivent déjà une somme entre 10 et 11 ans et même 10% des 3-9 ans auraient droit à de l'argent de poche !

De l'argent de poche pour faire quoi ?

Une fois l'argent empoché, qu'en font les ados ? PixPay a la réponse ! 85% d'entre eux utilisent la somme pour des sorties entre amis, 82% pour aller au cinéma et 75% pour faire du shopping, que ce soit pour acheter des vêtements ou des jeux vidéo. Et puisqu'on en a jamais assez, les ados se font aussi un petit complément grâce à diverses activités. 58% d'entre eux revendent leurs vêtements et 39% reçoivent une somme en rendant un service comme tondre la pelouse par exemple. Enfin, 39% des ados vont directement voir leurs parents pour leur demander un peu plus d'argent.