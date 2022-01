Archive 81 saison 2 : les théories les plus WTF des fans sur la suite de la série Netflix

Attention cet article contient des spoilers sur la fin de la saison 1 d'Archive 81 !

La saison 1 d'Archive 81 est numéro 1 du top 10 sur Netflix. Une série intrigante et horrifique, co-produite notamment par James Wan (Saw, Insidious, Conjuring). Les épisodes suivent Dan (Mamoudou Athie), Melody (Dina Shihabi), Mark (Matt McGorry), Anabelle (Julia Taylor Ross), Jess (Ariana Neal) ou encore Samuel (Evan Jonigkeit) et Virgil (Martin Donovan). L'histoire ? L'archiviste Dan restaure des cassettes vidéo abîmées dans un incendie. Il découvre alors sur les images Melody, une documentariste qui enquêtait sur une dangereuse secte dans les années 1990. Et Dan pense qu'il peut la sauver de son sort.

Les abonnés Netflix espèrent déjà une saison 2 pour Archive 81, et la showrunneuse Rebecca Sonnenshine a confirmé à Entertainment Weekly avoir déjà des idées pour la possible suite. Cela tombe bien, parce que le final est perturbant et mystérieux : Dan est piégé en 1994, Melody est vivante et s'est échappée de l'Autre Monde et on ne sait pas où et quand Samuel se trouve désormais. Mais les fans ont déjà plusieurs théories sur la saison 2 de la série. Voilà les théories les plus folles et WTF (mais pourtant probables ?) trouvées sur les réseaux par Bustle !

Virgil et Samuel ne sont pas frères... mais la même personne ?

Sur Reddit, un(e) internaute a rapporté une théorie que plusieurs abonnés Netflix ont eu : Virgil Davenport et Samuel ne seraient pas frères, ils seraient en fait une seule et même personne. "D'abord, il prétend qu'il fait tout cela parce qu'il croit que Melody a tué son frère" a écrit le/la fan, "Puis, quand on lui donne l'occasion d'aller dans l'Autre Monde et de récupérer son frère, dont il vient de découvrir qu'il est probablement encore en vie... il refuse ? Il refuse d'y aller pour récupérer son 'frère' parce qu'il est déjà là". A cause de ce manque de logique, il est persuadé que Virgil est Samuel. Et le Samuel que nous voyons dans l'Autre Monde ne serait qu'une illusion, un peu comme l'était la famille de Dan.

Samuel est son propre père

Sur Twitter cette fois-ci, un(e) internaute a révélé avoir une autre théorie sur Samuel. Comme dans la série Dark sur Netflix (connue pour sa multitude de personnages, ses différentes époques et ses casse-têtes), Samuel serait son propre père. "Vous vous rappelez quand Melody a dit que Samuel savait des choses que le Professeur ne savait pas ? Si Samuel était sorti de 1924, il les aurait déjà connues et il avait juste besoin de former quelqu'un pour faire les choses en 94. Encore mieux, Samuel est son propre père comme dans #DarkNetflix" a-t-il ou elle ainsi tweeté.