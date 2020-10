Archive 81 : Netflix prépare une nouvelle série horrifique très intrigante

Après nous avoir fait rire (Space Force), nous avoir plongé dans un monde incroyable (The Witcher), nous avoir fait vibrer (Stranger Things), nous avoir dégoûté de la politique (House of Cards) ou redonné ses lettres de noblesses à l'animation (Bojack Horseman), Netflix s'apprête à nous faire flipper.

Retour vers le passé version surnaturelle

L'information vient d'être confirmée, la plateforme de streaming a commandé une nouvelle série horrifique intitulée Archive 81, adaptée d'un célèbre podcast audio. Composée de 8 épisodes, cette fiction suivra la vie de Dan Turner, un archiviste qui, après avoir accepté un mystérieux travail, se retrouve à restaurer toute une collection de cassettes datant de 1994. Il réalise alors qu'il s'agit des traces d'un documentaire de la réalisatrice Melody Pendras qui était à l'époque partie enquêter sur un dangereux culte et qu'il a la possibilité de l'aider à ne pas connaître une terrible fin...

Portée par Mamoudou Athie (Sorry for Your Loss) et Dina Shihabi (Altered Carbon), créée par une équipe de talent (Rebecca Sonnenshine de The Boys sera la showrunneuse, Rebecca Thomas de Stranger Things en sera l'une des réalisatrices), Archive 81 a tout pour nous surprendre à travers son ambiance horrifique et ses twists surnaturels. Sonnenshine l'a d'ailleurs confié dans un communiqué, "On espère pouvoir apporter à ce genre un nouveau tournant, tout en préservant une romance profondément touchante et sombre en son sein. J'ai hâte d'amener les abonnés de Netflix dans cette aventure terrifiante et visuellement excitante".

Ca ne sera malheureusement pas pour Halloween 2020, mais on a déjà hâte d'ouvrir Netflix en 2021 !