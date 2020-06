Space Force : pourquoi Maggie est-elle en prison ? Le créateur se confie

A la fin du mois de mai, Netflix mettait en ligne les 10 épisodes de la saison 1 de Space Force. Dans la comédie, Steve Carell incarne Mark Naird qui devient le premier leader de la Space Force, une nouvelle branche de l'armée américaine. La série suit ses déboires ainsi que ceux des scientifiques avec qui il travaille dont le Dr Adrian Mallory joué par John Malkovich. Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit d'une comédie qu'on a pas droit à quelques mystères. L'un d'eux concerne la femme de Naird, Maggie.

Pourquoi Maggie est-elle en prison dans Space Force ?

Au tout début de la série, on peut voir Maggie lors de la promotion de son mari, avant leur déménagement dans le Colorado. L'action reprend ensuite un an plus tard et on apprend que Maggie jouée par Lisa Kudrow est désormais... en prison ! Au fil de la saison 1 de Space Force, seuls quelques petits détails sont donnés sur la raison de son incarcération. On sait qu'elle est en prison pour au moins 40 ans et qu'elle a commis un "crime très sérieux". Mais rien de plus !

Une chose qu'assume Greg Daniels, qui a co-créé Space Force en compagnie de Steve Carell. Il ne veut d'ailleurs pas en dire plus à ce sujet pour l'instant ! "En ce moment, nous profitons de ce mystère et des questions que cela pose. Cela vous force à bien prêter attention car nous donnons de petits indices." a-t-il confié à The Wrap. Peut-être qu'on en saura plus dans la saison 2 de la série. Netflix n'a pas encore officialisé la suite mais vu le bon démarrage de Space Force notamment aux USA et la fin ouverte de la saison 1, il ne serait pas étonnant que Steve Carell soit de retour pour de nouveaux épisodes.