Archive 81 saison 2 : une suite possible ? Premières révélations de la créatrice

Un final choquant pour Archive 81

La saison 1 de Archive 81 n'est peut-être composée que de seulement 8 épisodes, mais cela n'a pas empêché les créateurs de nous offrir une histoire aussi intense que passionnante. Au contraire, la quête de Dan (Mamoudou Athie), prêt à tout pour découvrir la vérité sur la disparition de Melody (Dina Shihabi) en 1994, n'a jamais cessé de nous surprendre et de nous offrir des twists aussi fous que jouissifs, jusqu'à nous mener à un final incroyable.

Attention spoiler - Dans le dernier épisode de cette saison 1, on apprenait en effet que Melody n'était pas morte à la suite d'un inquiétant rituel mené par un culte, mais était en réalité coincée dans une autre dimension depuis 1994. Aidé par la mère de celle-ci, une sorte de sorcière capable de maîtriser ce rituel, Dan réussissait finalement à rejoindre Melody de l'autre côté afin de la récupérer. Problème ? Si l'héroïne retrouvait (enfin) le monde réel, ce n'était malheureusement pas le cas de Dan. Attrapé au dernier moment par Samuel (Evan Jonigkeit), le leader du culte également piégé, il se retrouvait coincé dans un hôpital au milieu des années 90 lors des ultimes secondes du final.

Une saison 2 possible pour la série ?

Une conclusion choquante, mais qui ouvre clairement la porte à une suite. Alors, peut-on réellement espérer voir Archive 81 revenir avec une saison 2 ? C'est justement la question à laquelle vient de répondre Rebecca Sonnenshine, la showrunneuse. "Une saison 2 ? Je l'espère, mais je n'en ai aucune idée, a-t-elle confessé auprès de EW. Mais je l'espère, car la série a toujours été pensée pour continuer. On avait toujours une saison 2 en tête". Autrement dit, tout repose entre les mains de Netflix.

Malgré tout, afin d'éviter la moindre frustration du côté des fans, déjà au taquet avec leurs théories, Rebecca Sonnenshine a accepté de livrer les premiers détails sur cette possible suite. Dans un premier temps, la showrunneuse a tenu à confirmer la situation personnelle de Dan lors du plan final : "J'imagine que les gens doivent se demander [s'il est bien dans les années 90 et non dans un autre monde], mais oui, il est bien dans le passé".

Deux versions de Dan dans la suite ?

Faut-il alors s'attendre à découvrir deux Dan à l'écran en saison 2, avec le Dan jeune coincé en 1994 et sa version plus vieille dans le présent ? Si l'idée est intéressante, Rebecca Sonnenshine et son équipe ne semblent pas totalement attirés par celle-ci, "Il y a deux théories différentes vis-à-vis du voyage dans le temps : l'univers bloqué et l'univers qui s'étend. Pour le moment, je ne veux pas me fermer à une quelconque possibilité, même si je suis plus attirée par le côté univers bloqué." Traduction ? "Je ne sais donc pas si on pourra vraiment voir un Dan vieux. Mais c'est un concept intéressant et c'est ce que j'aime avec le voyage dans le temps, tout est quasiment possible."

Une certitude en revanche, cette potentielle suite nous permettra de découvrir la vérité sur la mort des parents de Dan. "On sait déjà qui est responsable [de leur mort] et ça sera en saison 2, a-t-elle promis. Quand vous imaginez une série avec une telle mythologie, vous vous dites souvent, 'Ah, on n'a pas assez de place pour mettre ça maintenant'. Donc c'est un morceau que l'on a fini par garder pour la saison 2".

2022 vient tout juste de débuter, mais on a déjà hâte d'être en 2023 !