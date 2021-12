Anne-Lise (L'amour est dans le pré 2021) critiquée par Franck, elle menace de porter plainte

Franck toujours en colère contre Anne-Lise

On s'en souvient, l'aventure de Franck dans L'Amour est dans le pré 2021 a été mouvementée. Alors que l'agriculteur semblait fait pour être avec Cécile, c'était finalement Anne-Lise qui avait eu le droit à ses faveurs. Puis, après avoir constaté son erreur, il était ensuite revenu vers son autre prétendante avec qu'il s'était rendu au bilan. Depuis, son histoire avec Cécile n'a malheureusement pas tenu avec le temps, mais c'est bien celle avec Anne-Lise qui le hante encore aujourd'hui.

Il y a quelques jours, à l'occasion d'un post publié sur Instagram, Franck n'avait pas hésité à déclarer qu'il souhaitait l'oublier et à révéler qu'il avait été snobée par elle au terme de l'aventure, "Moi, je comptais rester amis. Elle a été vexée que je sois amoureux de Cécile plus que d'elle. Elle m'en veut à mort. (...) Tout n'a pas été montré, ce qui fausse la réalité."

Anne-Lise prête à porter plainte

Des accusations particulièrement fortes qui, sans surprise, ne sont pas passées inaperçues. Au contraire, mise au fait des propos du sylviculteur et maraîcher, Anne-Lise - qui avait déjà confessé avoir souffert du traitement de ce dernier après le tournage, a à son tour profité de son propre compte Instagram pour réagir. "Faut-il dire du mal des autres, les calomnier pour se sentir exister ? Ce n'est pas mon cas, a-t-elle soufflé. Je suis droite, 'sans peurs et sans reproches'. Mais méfiez-vous de l'eau qui dort. Faut pas abuser non plus !"

Puis, visiblement en colère d'être la cible de ces attaques injustifiées, la professeure a tenu à ajouter une petite phrase lourde de sens, "Il y a ce qu'on pense et ce qu'on écrit. Et ce qui est pénalement une infraction...#comprendraquipourra". Faut-il y voir le signe que cette mésentente va bientôt finir devant les tribunaux ? Ce n'est pas impossible. Interpellée par un internaute dans la section commentaires, "Je viens de voir la publi de Franck (si c'est de lui qu'il s'agit) et je la trouve abjecte, bien loin de l'image de gentleman farmer qui a été mise en avant", Anne-Lise n'a pas hésité à révéler, "C'est surtout que moi, il m'a bloquée donc je ne peux la voir... mais j'en veux bien une copie d'écran pour mon dépôt de plainte".

Les fêtes de fin d'année ne s'annoncent donc pas très joyeuses pour l'un et l'autre.