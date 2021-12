Franck (L'amour est dans le pré 2021) veut "oublier" Anne-Lise et la clashe : "Tout n'a pas été montré"

L'amour est dans le pré 2021 : Franck ne veut plus revoir Anne-Lise

Dans L'amour est dans le pré 2021 sur M6, Franck avait choisi deux prétendantes à la ferme (ou plutôt au moulin) : Anne-Lise et Cécile. Alors que l'agriculteur avait laissé partir Cécile de l'aventure ADP, c'est finalement avec elle qu'il s'est présenté devant Karine Le Marchand lors du bilan final. Alors que Cécile était de retour dans L'amour est dans le pré 2021 et en couple avec Franck, finalement, ils se sont séparés après le tournage du bilan final.

Et ce 20 décembre 2021, sur son Instagram, Franck a partagé une photo d'un article où il apparaît avec Cécile et d'autres prétendantes qui étaient venues pour lui au dating d'ADP. Sauf qu'il manque Anne-Lise sur l'image. Et visiblement, c'est parce que l'agriculteur et l'ex prétendante ne s'entendent pas du tout, qu'il y aurait des tensions.

"Un article sur l'aventure ADP16 sur un journal breton. En effet, la magnifique Judy habite en Bretagne, la terre de mon enfance. Judy m'a subjugué. Je ne me suis pas senti à la hauteur pour une telle femme. Je m'étais d'ailleurs justifié auprès de la production en disant qu'il lui fallait un homme très artiste et que je rêverais d'être l'ami d'un tel couple. L'aventure ADP se solde par de merveilleuses rencontres (sauf pour une personne que je souhaite oublier... et qui n'est pas sur la photo) que je recevrai toujours avec plaisir ici. Car elles sont toutes venues lors d'une journée découverte de mon île et du moulin où elles se savent les bienvenues" a-t-il ainsi écrit en légende. La seule personne qui n'est pas sur l'image étant Anne-Lise, ce serait donc elle qui ne serait pas la bienvenue chez lui.