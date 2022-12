Anisha et Julien (Star Academy) en couple ? Les fans y croient plus que jamais après ce détail

La Star Academy 2022 n'a duré que six semaines et si, dans Les Marseillais, ont aurait eu droit à 15 couples, 10 ruptures et 300 000 clashs, les candidats de l'émission de TF1 ont été plutôt sages. Aucun rapprochement n'a eu lieu au château de Dammarie-lès-Lys, mais on a quand même eu droit à quelques moments cultes comme le clash de Léa sur les invités ou bien son attitude de diva qui a beaucoup fait parler.

Mais sur les réseaux, certains fans ne démordent pas concernant l'un des duos de l'émission. Dans Star Academy, Anisha était souvent isolée et elle a même dû démentir les rumeurs de harcèlement de la part des autres élèves. Mais au château, elle pouvait compter sur le soutien de Julien. Beaucoup y ont vu le début d'une histoire d'amour et sont persuadés qu'elle continue aujourd'hui, loin des caméras.

Anisha et Julien en couple ? Ce détail enflamme (encore) les internautes

Même des semaines après la fin de l'émission, certains continuent de scruter les réseaux sociaux des candidats de Star Academy 2022, et ils remarquent vraiment TOUS les détails. Gagnante de l'émission, Anisha a récemment posté un message pour fêter les 1 mois de son sacre dans l'émission. Sur Instagram, la chanteuse originaire de Madagascar a posté des photos du prime, accompagné d'un message. "1 mois C'était il y a un 1 mois déjà. 1 mois que je saluais le plateau pour la dernière fois. 1 mois que ma vie a changé. 1 mois que je vis un rêve éveillé. 1 mois que je me suis vue grandir. 1 mois que j'ai su me découvrir. 1 mois... Et pourtant c'est comme ci c'était hier. Merci encore du plus profond de mon coeur 🌹✨ Merci à tous ceux qui ont fait que cette aventure existe. Et merci à tous ceux qui ont embellis cette belle et magnifique aventure".

Mais c'est dans les commentaires que les fans d'Anisha et Julien ont vu un détail qui leur a encore donné espoir pour une histoire d'amour. Le candidat a répondu avec deux smileys coeurs dans les yeux. Une simple réaction d'amitié pour certains... mais une déclaration d'amour pour d'autres.