Angelina Jolie en couple avec The Weeknd ? Les paroles de Here We Go... Again semblent confirmer

Les rumeurs de couple entre Angelina Jolie et The Weeknd ont commencé pendant l'été 2021

Les rumeurs de romance entre l'interprète de Blinding Lights, Can't Feel My Face ou encore The Hills et la star des films Lara Croft : Tomb Raider, Maléfique (dont elle avait dévoilé les coulisses de sa transformation pour le rôle) ou encore Les Eternels date de l'été 2021. Ils ont été vus la première fois ensemble en juillet 2021, cela fait donc plusieurs mois, et se sont montrés proches et complices depuis.

Une source avait confié à US Weekly : "Angie et Abel disent tous deux aux gens qu'ils sont juste amis, mais ceux qui les connaissent pensent qu'il se passe quelque chose de romantique". En effet, le visage d'Abel Tesfaye (vrai nom du chanteur) "s'illumine" lorsqu'il est en présence d'Angelina Jolie. Il est "en admiration devant elle", "il fait du charme et fait tout pour l'impressionner". Déjà, dans son morceau Party Monster en 2016, il chantait pour sa muse : "Angelina, les lèvres comme Angelina".