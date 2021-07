Maléfique : découvrez les coulisses de l'incroyable maquillage d'Angelina Jolie

Pour devenir Maléfique, Angelina Jolie est passée par de longues heures de maquillage. Ajout des cornes, mise en place des lentilles, installation des fausses dents... l'actrice a subi une véritable métamorphose pour le film de Disney et sa suite, Maléfique 2 (ou Maléfique : le pouvoir du mal). L'équipe maquillage et Angelina Jolie devaient clairement se lever tôt pour être opérationnelles pour le début de la journée de tournage.

Un maquillage très long à poser

Pour vous donner une idée, la transformation de l'interprète de Maléfique pouvait durer jusqu'à trois heures comme l'ont révélé Toni G (maquilleuse personnelle d'Angelina Jolie) et Arjen Tuiten (spécialiste des maquillages spéciaux) à Fashionista en 2014. Une heure de démaquillage était nécessaire.

En revanche, la pose de l'incroyable maquillage demandait moins de temps pour Maléfique 2 : "Ça me prend entre une heure et demie et deux heures pour tout mettre en place. Cela concerne surtout la construction de ma chevelure qui s'encastre dans ces cornes et l'installation des pommettes. L'équipe de maquillage est incroyable", confiait Angelina Jolie à Metro.uk en 2019. Les coulisses de sa transformation ont d'ailleurs été dévoilées en vidéo.