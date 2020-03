Angèle vénère après la couv polémique de Paris Match : "Plus décrédibilisant et sexiste tu meurs"

"La photo date de 2018" a d'abord expliqué Angèle, et "je ne l'avais jamais validée". Mais en dehors de la photo sur laquelle l'interprète de Ta reine ne se trouve pas à son avantage, le problème va encore plus loin : "Au-delà du fait qu'ils vendent cette photo en couverture sans mon consentement, en considérant que j'ai pas mon mot à dire, ils rallient mon image, mon nom et toute une 'génération' carrément, dans la case de : jeune fille (en rose) qui ose donner son avis (donc 'subversive'... il en faut peu hein) mais sans être 'agressive'".

Celle qui sera bientôt au cinéma aux côtés de Marion Cotillard et Adam Driver, complètement scandalisée comme beaucoup d'internautes par cette couv, a ajouté avec humour : "Oulala heureusement que je fais pas partie de ces vilaines féministes violentes et hystériques. Parce que ok on l'ouvre, mais en restant jolies et polies svp hein. Gros boomer du jour, en toute détente".

Angèle, choquée par le titre mais aussi par l'article

Avec des émojis qui pleurent de rire, Angèle a avoué : "Je signe mon arrêt de mort pour Paris Match là". Très en colère contre la couverture, elle a aussi affiché l'une des phrases tirée de l'article disant d'elle qu'elle "dénonce sans crier, s'affirme féministe sans s'exhiber, parle rap sur un ton de princesse Disney". "Plus décrédibilisant et sexiste tu meurs" a-t-elle déploré.