Angèle bientôt au cinéma : son premier rôle aux côtés de Marion Cotillard et Adam Driver

Angèle bientôt au cinéma !

Après Nekfeu, Eminem, 50 Cent, JoeyStarr, Snoop Dogg, Sofiane (alias Fianso), Kaaris ou encore Gringe, deux autres artistes musicaux feront leurs premiers pas au cinéma prochainement. Qui sont-ils ? Les frères et soeurs, Roméo Elvis et Angèle. Si on sait déjà que l'interprète de Malade jouera avec Grégoire Ludig et David Marsais, qui forment le Palmashow, dans le nouveau film de Quentin Dupieux, on apprend aujourd'hui que sa frangine a décroché un rôle aux côtés de Marion Cotillard et Adam Driver dans la comédie musicale Annette, en projet depuis des années, réalisée par Leos Carax.

Angèle s'est déjà essayée au grand écran en doublant la poupée Gabby Gabby dans Toy Story 4, mais cette fois-ci, elle s'illustrera devant la caméra. On ne connaît pas encore le rôle qu'elle va interpréter. Cependant, Annette se situera à Hollywood et sera "centrée sur la fille d'un comique et d'une chanteuse d'opéra" comme le rapporte Allociné. Les chansons du film, qui devrait sortir courant 2020, seront composées par le groupe pop-rock Sparks.

"Je vais m'arrêter pour un moment"

Ce nouveau projet empêchera l'interprète de Oui ou non de s'ennuyer durant sa pause après la fin de sa tournée en février 2020. Une crainte qu'elle a évoqué en novembre 2019 : "Je vais m'arrêter pour un moment. D'un côté, j'ai vraiment hâte de faire un break, mais d'un autre, j'ai peur de ne rien faire pendant un certain temps. Peut-être que je vais m'ennuyer à mourir parce que je n'aurai rien à faire."