Anaïs Camizuli hospitalisée, elle se confie sur son état : "ça aurait pu être beaucoup plus grave"

Anaïs Camizuli hospitalisée pour une infection

Ce n'est pas la grande forme pour Anaïs Camizuli. Déjà qu'elle vit dans la peur à cause de la fan qui la harcèle depuis plusieurs années, elle se retrouve aujourd'hui hospitalisée à cause d'un problème de santé, bien caché jusqu'à présent. C'est en direct de son lit d'hôpital que la candidate de La Bataille des couples 3 donne de ses nouvelles : "Il faut vraiment que je me repose. Ma tension est hyper basse. Pour vous expliquer, avant qu'on m'invente plein de choses, ce n'est pas le Covid, sinon je vous l'aurais dit", confie-t-elle sur Snapchat.

"En fait, le docteur m'a expliqué que ça fait à peu près six mois que j'ai une infection dans mon corps. Je ne m'en suis pas rendu compte, personne ne s'en est rendu compte. Ca fait six mois que mon corps se bat contre cette infection (...) Lundi matin, je me suis réveillée très fatiguée (...) J'avais froid, j'avais chaud. Je me suis dit que le covid me guettait. J'ai commencé à avoir des courbatures partout", ajoute Anaïs Camizuli.

"Ça aurait pu être beaucoup plus grave"

La maman de Kessi est donc allée se faire tester, mais le résultat s'est avéré négatif : "J'étais tellement pas bien que j'ai décidé d'aller à l'hôpital. Suite à mon bilan sanguin, j'ai une grosse infection. Mon taux infectieux est très élevé, mes globules blancs aussi. En gros, si je n'étais pas venue à l'hôpital, ça aurait pu être beaucoup plus grave. Là, c'est pris à temps. Ils sont obligés de me garder en observation pendant 4 jours", explique Anaïs. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement !