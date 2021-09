Anaïs Camizuli sur la fan qui menace son enfant : "J'ai peur quand j'emmène ma fille à la crèche"

Anaïs Camizuli sur la fan qui menace d'enlever sa fille : "Je dors très mal", "j'ai dû déménager, j'ai mis des caméras"

En mars 2021, Anaïs Camizuli avait révélé être harcelée par une fan depuis 7 ans, qui menace d'enlever son enfant. Il s'agit de sa fille, Kessi Falone, née en 2019, qu'Anaïs Camizuli a eu avec son ex mari Sultan (elle avait annoncé leur nouvelle rupture en octobre 2020). La gagnante de Secret Story 7 avait révélé que cette fan instable avait réussi à se procurer des photos d'elle, avait trouvé où elle vivait et la suivait partout. Actuellement, la candidate de télé-réalité attend le procès, une période qu'elle vit "très difficilement" comme elle l'a avoué à Télé Star.

Celle qui est dans La Bataille des Couples 3 sur TFX, avec son BFF Eddy (et non un certain Stéphane), a raconté son calvaire. "Cela fait plus d'un an que je dors très mal la nuit, que j'ai dû déménager, j'ai mis des caméras à mon domicile, j'ai peur quand j'emmène ma fille à la crèche parce que je crains de ne pas la retrouver quand je vais la chercher" a expliqué Anaïs Camizuli, terrifiée qu'on lui enlève son enfant.

"Aujourd'hui, je ne reçois plus de menaces parce que le procès va avoir lieu en février 2022. Je pense que la personne doit se faire toute petite et c'est mieux pour elle puisque je ne suis pas la seule qu'elle menace" a-t-elle précisé à propos de la fan déséquilibrée.

"Je ne vis plus", "j'ai peur" avoue la candidate de La Bataille des Couples 3

L'influenceuse qui était aussi dans Les Anges 6, Les Anges 7 et même dans Les Anges 10 où elle avait surpris les candidats par son retour, a continué de se confier. "J'ai confiance en la justice même si cela peut être parfois un peu long. Nous avons eu un premier procès au mois de février 2021 où elle ne s'est pas présentée, puis un procès au mois de juin où elle ne s'est toujours pas présentée d'où le report en février 2022" a détaillé Anaïs Camizuli. "En fait, ils ne se rendent pas compte que je ne vis plus et que j'ai peur ! Finalement, c'est moi, la victime, qui doit attendre jusqu'en février 2022 pour le procès" a-t-elle ajouté.

Celle qui était aussi au casting de La Villa des Coeurs Brisés 2 a également tenu à déclarer : "La police est à l'écoute, la justice fait son travail, même si parfois c'est long, mais on a toujours gain de cause... Enfin je l'espère !".