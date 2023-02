Amandine Pellissard : après MYM, elle débarque sur Jacquie Michel... avec un autre candidat de télé-réalité !

La nouvelle activité dans le porno d'Amandine Pellissard fait beaucoup réagir. Elle est notamment venue plusieurs fois en parler sur le plateau de TPMP et elle a reçu de nombreuses critiques de la part des chroniqueurs.

"Comment ne pas être choqué ? On a une mère de famille et un père de famille qui ont des enfants qui sont tous mineurs et très jeunes qui sont quand même en train de faire une sex-tape au calme sur le canapé, le même canapé sur lequel les enfants vont regarder Midi les zouzous le lendemain matin. C'est extrêmement choquant ! Il faut arrêter le massacre pour les enfants et vite, c'est irresponsable, c'est extrêmement dangereux ce qu'ils font", s'est notamment inquiété Guillaume Genton.

La reconversion d'Amandine Pellissard dans le X fait toujours autant parler

Droite dans ses bottes, Amandine a toujours fait face à toutes les attaques. Récemment, elle est même venue sur le plateau avec son fils Léo, 17 ans, qui s'est exprimé sur la nouvelle activité de ses parents.

"C'est sûr que ça amène à se poser des questions que mes parents aient fait un choix pareil. Ils m'en ont parlé avant et si j'avais mis un frein à ça, ils ne l'auraient pas fait. À travers ça, ils voyaient une liberté d'agir, d'être et de penser, parce que nous, on est tous élevé dans cette liberté. On essaye d'avoir le moins de tabou possible pour qu'on n'ait rien à cacher et qu'on puisse parler de tout avec nos parents. Mes frères et soeurs ne savent même pas ce qu'est le sexe. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas aller chercher des vidéos de mes parents à poils sur internet. D'ailleurs, moi non plus parce que ça me fait pas triper de voir mes parents niquer sur internet", a-t-il notamment déclaré.

Amandine Pellissard et Charles Vassal réunis dans une vidéo porno

Amandine Pellissard n'est pas la seule célébrité à s'être lancée dans le X récemment. Charles Vassal, ancien candidat de télé-réalité révélé par Les Ch'tis, a aussi lancé son compte Swame, sur lequel il a posté sa première vidéo porno. "Ma première vidéo sur Swame ! Une demi-heure de sexe bouillantissime avec Le poto Niko, sa splendide copine Lylou, ma non moins splendide petite amie et la très coquine Tiny Chipie ! Enjoy !", a-t-il écrit en légende.

Si jusqu'à maintenant, Amandine Pellissard et Charles Vassal se contentaient de poster leurs vidéos X chacun de leur côté, ce lundi 6 février 2023, ils se lancent carrément dans le porno professionnel ! En effet, le célèbre site Jacquie et Michel vient de poster une vidéo sur laquelle les couples Amandine et Alexandre & Charles et Alice sont réunis. Pour télécharger la vidéo, il faut payer 3 euros ou alors prendre un pass 24h illimité sur tout le site pour le même prix. Vous pouvez également vous abonner un mois pour 29,95 euros et à l'année pour 299,50 euros.

Les plus curieux savent quoi faire... Mais attention, il faut être majeur car ça s'annonce très hot !