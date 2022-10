Alors qu'elle vient d'accoucher, Maddy Burciaga fait déjà des placements de produits et choque les internautes

Dans la dernière saison des Marseillais au Mexique, Maddy Burciaga et Benjamin Samat ont annoncé à leurs camarades qu'ils quittaient la télé-réalité, car ils voulaient se consacrer à leur couple et à d'autres projets. Peu de temps après, le plus beau des projets a été mis en route ! En effet, en avril 2022, ils ont révélé qu'ils attendaient leur premier enfant et c'est ce vendredi 30 septembre 2022 que la candidate de télé-réalité a donné naissance à leur petit garçon prénommé Andrea. "30.09.2022 👶🏻 Andrea Samat 👶🏻Les premières minutes avec notre fils... Le plus beau jour de notre vie ❤️🙏🏼", ont écrit les heureux parents en légende de deux photos sur lesquelles on découvre le visage du nouveau-né.

A peine accouchée, Maddy poste des placements de produits et choque la toile

Peu de temps après la belle annonce, la jeune maman a repris ses placements de produits comme si de rien était. Elle a notamment fait la promotion de culottes menstruelles, de vêtements et de bijoux. Un retour aux affaires très rapide qui a choqué les internautes.