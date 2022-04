Maddy Burciaga enceinte : critiquée et humiliée par les internautes, elle pousse un coup de gueule

Maddy Burciaga est une future maman épanouie. Peu après avoir annoncé qu'elle attendait son premier enfant avec Benjamin Samat, la jeune femme a voulu partager son bonheur et montrer son baby-bump à ses abonnés... Mais tout ne s'est pas passé comme prévu ! Alors qu'elle a posté une jolie photo d'elle en lingerie, avec en légende : "Baby Mama rentre encore dans ses ensembles Favoris 🤍 Bon en vrai je passe mes journées en Jogging hihi 😁", ses abonnés ont remarqué qu'elle se cambrait beaucoup, et n'ont pas hésité à la critiquer et à se moquer.

"Lol pas la peine de forcer sur le ventre il sortira plus tard 😁😁😁😁", "Tkt on l'a vu ton ventre arrondi hein ça sert à rien de cambrer comme ça...", "À force de te cambrer tu va te casser le dos ma chérie. On a compris que t'étais enceinte c'est bon t'en fais pas. Arrête tu vas rester bloquée à force 😂", "Ma chérie ton ventre n'est pas encore arrondie ne te casse pas le dos 😂😂", "Encore heureux que tu rentres encore dans tes ensembles mdr t'as pas de ventre du tout ça sert à rien de forcer 😣 ridicule" peut-on lire, entre autres, dans les commentaires.

Le coup de gueule de Maddy

La femme de Benjamin Samat n'a visiblement pas aimé ces remarques et a rapidement répondu aux critiques en story. "Vous me faites vraiment trop rire sous les commentaires Insta. 'Tu forces avec ta cambrure, on a compris que tu étais enceinte', mais en fait si tu as compris, tant mieux !", s'agace-t-elle