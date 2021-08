Maddy Burciaga en plein bad buzz pour des propos jugés racistes: elle s'explique après les critiques

Maddy Burciaga, qui se serait fiancée à Benjamin Samat : "Vous voyez bien que la plupart de mes amis sont des arabes et puis, ma mère est d'Algérie donc à un moment donné, le racisme faut peut-être pas pousser. Si certains l'ont mal interprété, je m'en excuse, mais vous voyez bien que j'étais en train de rigoler avec mon ami. Il me chamaillait et me taquinait, je lui ai dit ça sur le ton de l'humour (...) C'est vraiment ridicule. Ce n'est pas du tout une attaque, c'était pour rigoler."