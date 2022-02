All Of Us Are Dead : cet acteur a pris 30 kilos pour jouer dans la série

Après The Walking Dead, les zombies ont fait leur retour avec All Of Us Are Dead. Disponible sur Netflix depuis le 28 janvier dernier, elle squatte le top 10 des programmes les plus vus depuis sa sortie, cumulant déjà plus de 536 millions d'heures de visionnage. Adaptée d'un webtoon, la série a voulu coller à l'oeuvre originale, notamment en ce qui concerne certains personnages.

Im Jae Hyuk (Dae-su) a pris beaucoup de poids pour All of Us Are Dead

Dans All Of Us Are Dead, Dae-su a fait rire mais a aussi ému les téléspectateurs. Le personnage est incarné par Im Jae Hyuk qui est beaucoup plus âgé dans la vie (découvrez l'âge des acteurs de All of Us Are Dead). Un rôle pour lequel l'acteur a dû jouer au yoyo avec son poids, comme le précise la presse coréenne. Quelques années avant le tournage de la série, l'acteur avait perdu du poids suite à la demande de ses agents. Et pas qu'un peu : le journaliste Lee Jin Ho précise que l'acteur aurait perdu 30 kilos !