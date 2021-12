Alix (Koh Lanta, La Légende) : "J'ai mal au coeur", coup de gueule contre les fans et médias suite aux tricheries

Depuis plusieurs semaines maintenant, l'aventure de Koh Lanta - La légende - l'édition All Stars de TF1, ne fait parler d'elle que pour une seule raison : les supposées tricheries de certains candidats. A en croire les diverses révélations dans la presse, quelques aventuriers auraient en effet profité du manque de vigilance des équipes techniques pour aller chercher à manger auprès des locaux présents sur l'île.

Alix blessée de voir la haine des gens suite aux tricheries

De quoi instaurer une ambiance lourde et pesante au-dessus de l'émission alors même que la grande finale approche, et provoquer la colère d'Alix. Si la candidate n'a jamais été accusée de quoi que ce soit - son nom revient au contraire parmi ceux qui n'auraient jamais triché, elle a néanmoins confessé sur son compte Instagram être lassée et déçue de voir le public ne s'intéresser qu'à cette ridicule affaire, quitte à salir la réputation de personnes innocentes.

"Quand je vois les médias s'acharner, prêts à tout pour faire le buzz en accusant même certains et certaines à TORT, j'ai mal au coeur, a-t-elle notamment soufflé à travers un long post. Aujourd'hui on parle beaucoup de la déroute avouée mais parle-t-on du dépassement de soi provoqué par cette AVENTURE ? J'ai l'impression que les lecteurs on besoin de se rassurer en lisant qu'on mange à notre faim et qu'on dort dans des hôtels."