Koh Lanta, La Légende : Coumba défend Teheiura après sa triche et avoue être touchée par la haine

"On a plus envie de jouer, parce que l'on a peur d'être mal vu" a avoué Coumba. Malgré les critique et les menaces, elle repartirait quand même sur une prochaine aventure si la production lui demandait. "Quand j'ai malheureusement été sortie aux Ambassadeurs, pour moi ce n'était pas le moment, j'avais tellement de choses à donner encore que, oui, je repartirais s'il le faut. Si je peux, si j'en ai la capacité physique et mentale, bien évidemment je repartirais" a ainsi expliqué Coumba. Mais elle changera d'attitude sur le camp pour éviter les haters : "Je ferai comme tout le monde. Je ferai la tombe. Quand qu'il y a les caméras, je me cache".

Régis confie avoir reçu des "menaces de mort, d'égorgement", et des "menaces de viol" sur ses filles

De son côté, Régis aussi a révélé avoir reçu des insultes et des menaces sur les réseaux. Et pour lui aussi, c'est allé très loin : "Moi j'ai reçu des menaces de mort, des menaces de viol sur mes filles qui, à l'époque, avaient quatre ans, des photomontages dégueulasses. J'ai eu la totale".