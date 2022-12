Alice in Borderland : une saison 3 à venir ? C'est mal parti, mais...

En 2020, Alice in Borderland avait scotché tout le monde ! Un an avant la sortie de Squid Game, la série japonaise nous avait déjà emmené au coeur de jeux sadiques avec les aventures d'Arisu (Kento Yamazaki) qui se retrouvait plongé dans un cercle vicieux mortel. Renouvelée pour une saison 2, la série s'est (beaucoup) fait attendre : ce n'est que le 22 décembre 2022 que les nouveaux épisodes ont débarqué sur Netflix. Une saison 2 toujours aussi sanglante et haletante qui a donné aux abonnés l'envie d'en voir plus !

>> La chaussette qui gâche tout : ce pénis qu'on ne devait surtout pas voir a été caché d'une manière ridicule dans Alice in Borderland <<

Pour le moment, Netflix n'a pas dévoilé si Alice in Borderland aura une saison 3. Certains indices semblent laisser penser que l'histoire est terminée, mais le doute demeure. On fait le point, avec des spoilers à la clé !

Pourquoi ça sent mauvais pour une saison 3 d'Alice in Borderland

Commençons par ce qui nous fait douter pour une suite de la série japonaise. La fin de la saison 2 semblait clore définitivement l'histoire d'Arisu, et adapte d'ailleurs la fin du manga dont elle est inspirée. Pour rappel, Arisu arrivait au bout des jeux et était de retour dans son Tokyo, au moment de la panne de courant du tout premier épisode. A la place de cette panne, une explosion de météorites a lieu ce qui blesse les habitants dont Arisu et ses amis : leur coeur s'est en fait arrêté avant de repartir, et c'est dans ce laps de temps qu'ils se sont retrouvés dans le jeu. En réussissant à sortir du jeu, ils ont donc droit à une nouvelle vie, ce qui pourrait donc marquer la fin de la série. A moins que...

Encore un peu d'espoir

En effet et ça n'a échappé à personne, la saison 2 se terminait par un indice qui laisse croire à une suite : on pouvait voir un gros plan sur une carte Joker, laissant penser à une nouvelle chance. Nos héros vont-ils être replongés dans une toute nouvelle partie ? Beaucoup ont interprété cette scène ainsi, ils n'ont peut-être pas tort.

Ce qui nous donne aussi de l'espoir pour une saison 3 d'Alice in Borderland, c'est le succès de la série. Avec cette suite encore plus hardcore, la série japonaise a battu un record : avec 61 millions d'heures de visionnage, elle est devenue la série japonaise la plus regardée durant son premier week-end de lancement. Sans parler du fait qu'elle cartonne partout dans le monde et est actuellement la 3ème série la plus populaire de la plateforme. En France, la saison 2 squatte le top des séries les plus vues depuis plusieurs jours.

Il faudra encore patienter un peu avant de savoir si Netflix donnera une saison 3 à Alice in Borderland, mais on croise plus que jamais les doigts !