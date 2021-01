Alerte job de rêve : être payé pour regarder Netflix et manger des pizzas ? C'est désormais possible

2021 est déjà une année plus cool que 2020. La preuve, on vient de découvrir le meilleur job du monde. Et c'est à BonusFinder qu'on le doit. Sur son site Internet, cette entreprise vient en effet de poster une annonce absolument parfaite en ces temps de crise sanitaire, confinement et couvre-feu.

Etre payé pour regarder Netflix ? C'est possible

"Il n'existe pas meilleure façon pour fêter la journée nationale de la Pizza le 9 février (aux USA) que d'être payé pour s'asseoir sur son canapé, se reposer et kiffer une part de pizza devant un divertissement" annonce ainsi BonusFinder. Et clairement, on est d'accord.

De fait, en échange d'un chèque de 500$ (412€), la société recherche aujourd'hui le meilleur candidat pour binge-watcher 3 fictions de son choix sur Netflix - parmi une sélection préétablie qui comporte notamment Lupin, Bridgerton, Cobra Kai, Ozark ou encore Le jeu de la dame, et tester les meilleures pizzas possibles.