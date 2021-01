Cobra Kai : bientôt des spin-off pour la série Karaté Kid de Netflix ?

D'abord lancée sur YouTube, Cobra Kai a finalement connu le succès grâce à son arrivée sur Netflix. Depuis sa mise en ligne sur la plateforme de streaming, la série - qui fait suite aux films Karaté Kid, ne cesse en effet de fasciner le public, quelque soit les générations, à travers des messages forts, une sincérité palpable et des séquences d'action épiques.

Bientôt des spin-off pour Cobra Kai ?

Aussi, il n'est pas étonnant d'apprendre qu'une saison 4 de la fiction est déjà en préparation. Surtout, si le tournage n'a pas encore débuté, la faute à l'épidémie de Covid-19 qui retarde énormément de choses dans cette industrie, cela n'empêche pas les producteurs de réfléchir également à l'avenir de la franchise et à voir toujours plus loin.

"Notre espoir est de pouvoir réellement étendre tout cet univers Karaté Kid et ainsi revigorer la fanbase, ce qui nous permettrait d'avoir continuellement une histoire à raconter", a notamment confié Hayden Schlossberg, le showrunner de la série. Traduction ? Ce sont des idées de spin-off qui commencent à germer dans les têtes de tout le monde, "On a déjà une fin prévue pour Cobra Kai, mais on aime bien se comparer à une autre série que l'on adore, Breaking Bad, et sur la façon dont ils ont été capables de poursuivre l'histoire avec Better Call Saul et El Camino".

Plein de nouvelles histoires à raconter

Des idées qui n'ont encore rien de concret, mais qui, sans grande surprise, pourraient notamment permettre à Kreese - l'habituel personnage de Martin Kove, également porté par Barrett Carnahan le temps de flashbacks cette année, de se retrouver au centre d'un tel projet, "On a passé du temps avec le passé de Kreese dans la saison 3, mais on aurait pu en passer beaucoup plus. On a tellement de choses à raconter dans ces épisodes de 30 minutes, ça ne dure jamais assez longtemps".

Dans tous les cas, Hayden Schlossberg l'a déjà promis, si spin-off il doit y avoir, que ce soit autour de Kreese ou d'un autre personnage, celui-ci sera forcément à la hauteur des attentes des fans, "Si vous regardez nos carrières, elles sont faites de suites. On tombe toujours amoureux de nos personnages. Donc toutes les idées de spin-off traversent forcément nos esprits. Mais cela devra être utile et posséder le même niveau de qualité que Cobra Kai." Reste désormais à savoir ce qu'en pense Netflix.