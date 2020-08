Ozark saison 4 : pas de happy ending pour Marty et Wendy ? Jason Bateman parle de la fin

Bientôt la fin pour Ozark

C'est probablement l'une des séries les moins connues du catalogue de Netflix, Ozark est pourtant l'une de ses meilleures créations originales. A la fois intense, originale et parfaitement incarnée à l'écran, elle ne cesse de nous impressionner et nous rappelle dans ses meilleurs moments toutes les qualités que pouvait avoir Breaking Bad.

Et si la fin de cette histoire approche à grands pas - la saison 4 qui sera composée de 14 épisodes et divisée en deux parties a été annoncée comme la dernière, la conclusion à venir devrait être à l'image de la série : grandiose. C'est en tout cas ce que vient de teaser Jason Bateman, l'interprète de Marty, qui a révélé à IndieWire, "Je sais exactement où et comment tout cela va se terminer".

Pas de happy ending pour Byrde ?

Là où la fin de la saison 3 voyait Marty et Wendy s'associer à Navarro, et Helen se faire tuer par ce dernier, Chris Mundy (le showrunner) devrait profiter des ultimes épisodes pour explorer plus intensément ses personnages et les confronter à la réalité, "J'étais intéressé par la grosse question dont il aura l'opportunité de répondre : est-ce qu'ils vont s'en sortir ou vont-ils en payer le prix ? Quel est le message qu'il veut faire passer au public concernant les conséquences (ou de leur absence) liées aux actions des Byrde ?"

Et visiblement, la réponse devrait être très satisfaisante. Sans aller jusqu'à nous donner un indice sur la direction qui sera prise, Jason Bateman a révélé avoir été satisfait par ce qu'il a pu apprendre, "On a eu des conversations géniales à ce propos et il a des idées qui sont vraiment excellentes. Que va-t-il se passer à la fin du dernier épisode ? Je le sais et c'est génial !"

Doit-on craindre un destin à la Walter White pour les Byrde ou Chris Mundy va-t-il leur offrir une seconde chance à la Jesse Pinkman ? Rendez-vous l'an prochain pour le découvrir.