Alerte job de rêve : qui veut se faire payer pour regarder des films de Noël ?

Comme dirait le philosophe Claude Makélélé, "Epidémie de Covid-19 ou pas, m'en bats les c*uilles". Oui, malgré un virus qui immobilise actuellement le monde entier, rien n'empêchera Noël d'être fêté cette année et le vieux barbu tout rouge de déposer des cadeaux sous le sapin. Et forcément, qui dit Noël dit obligatoirement... films de Noël.

Etre payé pour regarder des films de Noël

Ca tombe bien, si votre passion est justement de regarder ces films sous un plaid, une tasse de chocolat chaud dans une main et un paquet de Schoko-Bons dans l'autre, l'annonce de Rewiews.org est faite pour vous. Pour quelle raison ? Ce site propose tout simplement d'être payé 2500 dollars afin de regarder 25 films de Noël en 25 jours, d'en faire une critique à chaque fois et de les classer.

Oui, vous ne rêvez pas, Reviews propose réellement d'être payé pour se plonger dans ce monde bourré de clichés où les histoires se répètent, où les seules couleurs qui existent sont le vert et le rouge, où les gens s'endettent pour acheter 45 tonnes de décos et où il apparaît évident qu'à la fin du film, les personnages ont soit attrapé le diabète après avoir mangé autant de biscuits ou sont devenus fous après avoir écouté autant de musiques de Noël.

Un job de rêve

Petits points bonus qui font plaisir : 1) En plus d'un chèque de 2500$, l'heureux élu aura également le droit à des abonnements d'un an à des plateformes de streaming comme Netflix, HBO Max, Apple TV+, Prime Video, ou encore Disney+. 2) Rien ne lui sera imposé, il sera celui qui choisira les films à voir durant cette période. Et si jamais l'inspiration ne lui vient pas, le site a déjà préétabli une petite liste pour l'aider dans ce marathon de rêve, sur laquelle on y retrouve notamment les emblématiques Maman j'ai raté l'avion, Love Actually ou encore Voisin contre Voisin et Die Hard. Yippee Ki Yay !

Le job vous intéresse ? Vous avez alors jusqu'au 4 décembre pour postuler ici, tandis que le gagnant sera annoncé le 7 décembre sur YouTube. Oui, les "calculs ne sont pas bons" de la part du site, car la personne choisie aura donc déjà 7 films de retard au moment de débuter son nouveau travail. Un job de rêve, mais pas trop quand même.