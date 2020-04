Ahmad (Koh Lanta 2020) répond au tacle de Delphine : "Je ne vais pas me rendre malade pour elle"

Lors de son élimination de Koh Lanta 2020 le 27 mars dernier, Delphine n'avait pas caché sa colère contre Ahmad. Dans une interview, la candidate avait comparé son départ du jeu animé par Denis Brogniart à "un coup de poignard" et traité Ahmad de "traître". Mais qu'en pense le principal intéressé ?

"J'ai fait le premier pas avec Delphine"

La semaine dernière, Ahmad s'affichait sur Instagram en compagnie d'anciens candidats de Koh Lanta 2020, prouvant que tout allait très bien entre lui et ses anciens coéquipiers. Tous... sauf Delphine ! A l'occasion de son élimination, celui qui a critiqué le montage est aussi revenu sur les tacles de la candidate. Même s'il assume la responsabilité du départ de Delphine, il confie à 20 Minutes qu'il a tenté d'enterrer la hache de guerre, sans succès. "Il faut savoir faire la part des choses et prendre du recul. J'ai fait le premier pas avec Delphine, une ou deux fois, elle ne m'a pas répondu" a-t-il expliqué. Du coup, Ahmad a décidé de tourner la page. "Je ne vais pas me rendre malade pour elle. C'est dommage de ne pas passer à autre chose, mais c'est son choix et je le respecte." conclut le candidat.

Heureusement, Ahmad n'est pas en froid avec tous les anciens candidats. "Le jeu c'est le jeu et la réalité, c'est la réalité. Je suis en contact avec des aventuriers, même des gens qui m'ont éliminé ou n'ont pas tenu leurs promesses et même des gens avec lesquels je n'avais pas d'affinité et qui sont devenus aujourd'hui de très bons amis" confie-t-il, toujours à 20 Minutes.