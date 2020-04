Ahmad (Koh Lanta 2020) a "vu un médecin" après le parcours du combattant : que s'est-il passé ?

Après Delphine et Pholien, c'est Ahmad qui s'est fait éliminer de Koh Lanta 2020 (ou Koh Lanta : l'île des héros) dans l'épisode diffusé ce vendredi 10 avril 2020 sur TF1. Une élimination peu surprenante et faisant le bonheur des internautes, qui ont pris le candidat pour cible dès l'élimination de Teheiura. Accusé d'être trop stratège, trop faible durant les épreuves, ou encore trop inactif sur le camp, il s'est vite attiré les critiques (parois violentes) de nombreuses personnes.

Néanmoins, le candidat assume à 100% son comportement, comme il l'a confié en interview, même s'il reproche au montage de l'avoir présenté à plusieurs reprises de façon négative. D'autant que certaines séquences n'auraient pas été diffusées.

Ahmad a vu un médecin, la séquence non diffusée

En interview pour nos confrères de Purepeople, il a expliqué que la séquence où il est allé voir un médecin suite à l'épreuve d'immunité n'a pas été diffusée. "Je sais qu'on ne peut pas tout mettre dans le montage, mais voilà, cette épreuve était très exigeante, très compliquée. Il faut savoir que je suis allé jusqu'au bout du parcours du combattant. Dans le montage, on ne me voit pas franchir la palissade, mais j'y arrive et je vais au bout du parcours. J'ai vu un médecin ensuite, car je n'en pouvais plus. J'étais complètement épuisé. À ce stade du jeu, je devais déjà avoir perdu 10 ou 12 kilos. L'épreuve est hyper dure, j'ai tout donné... je n'en pouvais plus, je me suis écroulé", raconte-t-il.

Contrairement à ce que certains pensaient, ce n'était pas une stratégie : "J'étais dans un tel état... je ne pouvais pas réfléchir. J'avais la tête qui tournait. J'étais vraiment au bout... Certains ont pensé que c'était une stratégie". "Je n'y avais pas pensé, mais avec le recul je me dis que ça aurait été une bonne idée ! Je suis vraiment bête... J'aurais dû utiliser ça pour esquiver le Conseil". En effet, cela lui aurait peut-être permis de rester un peu plus.