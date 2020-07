Agents of Shield saison 7 : mort d'un personnage culte dans l'épisode 9, son interprète se confie

Un personnage se sacrifie

La saison 7 d'Agents of Shield a peut-être été annoncée comme la dernière de la série, mais les créateurs ne semblent pas disposés à faire de cadeaux aux fans. On a pu le découvrir lors de l'épisode 9 diffusé ce mercredi 22 juillet sur ABC aux USA, c'est un personnage adoré des fans qui a trouvé la mort à l'écran. De qui s'agit-il ? De Enoch, le robot incarné par Joel Stoffer depuis la saison 5.

Dans le but de sauver Daisy (Chloe Bennet) et Coulson (Clark Gregg), piégés d'une boucle-temporelle qui leur faisait perdre progressivement la mémoire, il a en effet été décidé d'enlever l'implant placé dans la tête de Simmons (Elizabeth Henstridge) afin qu'elle regagne l'intégralité de ses fonctions et trouve enfin une solution. Or, si Simmons a effectivement réussi à imaginer un plan une fois libérée de cette puce, celui-ci n'était pas le plus réjouissant : selon elle, la seule façon d'échapper à la tempête temporelle était d'utiliser le "coeur" d'Enoch ce qui, forcément, le tuerait. Un choix impossible pour la team qui n'a finalement pas eu besoin de le faire puisque, dans un geste héroïque et plein d'émotion, Enoch s'est lui-même sacrifié afin de sauver tout le monde.

Un acteur très fier

Une mort inattendue et douloureuse, qui fait néanmoins la fierté de Joel Stoffer. Au micro de TVLine, l'interprète de ce robot pas comme les autres a notamment révélé, "Quand j'ai lu le scénario, j'ai été soufflé. Je me suis dit, 'Mais oui, c'est tellement logique !' Et même si c'est toujours difficile, les scénaristes savent ce qu'ils font".

Par ailleurs, le comédien a révélé avoir été impressionné par les dernières répliques de son personnage qui, pour un robot, a fait preuve d'une humanité jusque-là jamais remarquée. Après avoir célébré le talent de l'auteur Drew Z Greenberg qu'il décrit comme un "poète", Joel Stoffer a confié son émotion vécue à travers cette fin, "Enoch a eu l'opportunité d'observer réellement ce que sont vraiment les émotions humaines, au point de même réussir à en expérimenter quelques unes. Je me souviens avoir dit à Elizabeth Henstridge [qui a réalisé l'épisode, ndlr] au moment du tournage que j'allais être très ému et possiblement incapable de contrôler mes larmes. Je lui ai dit 'Je suis un Chronicom, si je pleure, ça ne peut pas fonctionner', et elle m'a répondu 'Ne t'inquiète pas pour ça'. J'ai tenté de rester sur une fine ligne avec Enoch durant cette scène, ne pas être trop ému, mais ça m'a forcément touché". Et le résultat n'en est que plus émouvant et impactant.