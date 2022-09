After - Chapitre 4 : "Il y a toutes ces scènes que je ne pensais pas possibles", comment la coordinatrice d'intimité a aidé les acteurs (Interview)

Alors qu'After - Chapitre 5 a été officialisé, les fans ont pu mater After - Chapitre 4 (After Ever Happy en VO) qui est dispo depuis le 22 septembre dernier sur Amazon Prime Video. PRBK a pu interviewer les stars de la saga basée sur les livres d'Anna Todd : Josephine Langford (qui incarne Tessa Young) et Hero Fiennes-Tiffin (qui joue Hardin Scott). Les acteurs se sont notamment confiés sur le tournage des scènes de sexe dans les films After, avec une coordinatrice d'intimité.

"On a commencé sans coordinatrice d'intimité" a d'abord avoué Hero Fiennes-Tiffin, "Je crois que dans After - Chapitre 1 et After - Chapitre 2 on en avait pas, et dans le 3 et le 4, si". Josephine Langford a confirmé que les scènes intimes dans les 2 premiers volets ont été tournées sans coordinatrice d'intimité : "Oui dans le 3 et le 4 c'était la première fois qu'on travaillait avec une coordinatrice d'intimité".

"Dans certaines situations il n'y a pas besoin de coordinatrice d'intimité, mais je pense que ça aide toujours"

Hero Fiennes-Tiffin, qui valide que les fans d'After aient fait changer des scènes toxiques dans les films, a précisé que l'arrivée de la coordinatrice d'intimité sur les 3ème et 4ème volets a aidé. "Karin est arrivée, elle était incroyable et d'une grande aide. Dans certaines situations il n'y a pas besoin de coordinatrice d'intimité, mais je pense que ça aide toujours" a-t-il assuré.

Josephine Langford, qui s'était préparée aux scènes de sexe toute seule pour le premier film, est du même avis : "Je pense qu'on ne ressentait pas le besoin d'en avoir une sur les premiers films, mais en travaillant avec une, il y a toutes ces scènes que je ne pensais pas possibles. Tu appliques leurs conseils et tu te dis : 'Ah mais c'est vraiment bien en fait'. C'était une expérience différente".

"Elles n'ont pas besoin de faire grand chose" a précisé Hero Fiennes-Tiffin, "mais les avoir avec nous pour être sûrs que les scènes sont structurées et cohérentes, elles sont là pour une raison".

Propos recueillis par Chloé Acquaviva. Contenu exclusif. Ne pas reproduire sans citer PureBreak.com.