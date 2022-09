After 4 : les fans ont fait modifier le film et Hero Fiennes-Tiffin valide à 100% (Interview)

Des scènes "toxiques" changées dans After 4, Hero Fiennes-Tiffin réagit

Après les 3 premiers volets, c'est au tour d'After - Chapitre 4 (After Ever Happy en VO) de sortir. Il est dispo sur Amazon Prime Video depuis ce vendredi 23 septembre 2022. Les fans de la saga inspirée des livres d'Anna Todd peuvent ainsi retrouver Tessa Young (Josephine Langford) et Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin), dans un 4ème volet entre scènes hot et crises de couple. Et pour la sortie d'After 4, PRBK a pu interviewer les stars du film.

Hero Fiennes-Tiffin a notamment réagi aux scènes "toxiques" supprimées dans After - Chapitre 3 et After - Chapitre 4. En effet, la réalisatrice Castille Landon avait confié à Sensacine : "J'ai essayé de leur poser des questions et d'utiliser leurs idées". Et les fans ont fait enlever des intrigues jugées toxiques.

A la question de PRBK "Les fans ont fait modifier des scènes des deux derniers films, qu'en penses-tu ?", l'acteur a répondu : "J'adore le fait que les fans soient impliqués et qu'on puisse avoir leurs opinions, car ils comptent vraiment". "Ils sont là depuis le début, ils connaissent l'histoire mieux que personne" a-t-il ajouté.

L'histoire de Tessa et Hardin "existe d'une manière différente à l'écran"

Les différences entre les livres et les films sont donc nombreuses. Et Hero Fiennes-Tiffin, qui trouvait le comportement d'Hardin toxique, est content que certains passages aient enlevé à la demande des fans : "Quelque soit la manière utilisée pour qu'on puisse avoir la meilleure version possible de cette histoire et qu'elle existe d'une manière différente à l'écran, je suis ravi qu'on ait impliqué les fans pour rendre ce chapitre encore meilleur".

