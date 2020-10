Adrien Laurent (10 couples parfaits 4), une bagarre avec Allan en off : "J'ai failli me faire virer"

Cette année, la production de 10 couples parfaits 4 ne rigole pas avec la violence. Pour preuve, Dita et Carla ont été exclues temporairement de l'aventure après en être venues aux mains tandis que Anthony Alcara a été viré définitivement pour avoir "bousculé et frappé" une cadreuse. Un autre candidat a lui aussi bien failli ne pas terminer l'expérience et ne pas repartir avec son match, Kellyn. Vous l'aurez donc compris, il s'agit d'Adrien Laurent, mais que s'est-il passé ?

Adrien Laurent balance sur son altercation avec Allan

Eh bien, l'ex de Mélanie Orl a eu une violente altercation avec Allan, qui a été coupée au montage : "J'ai failli me faire virer, c'était hardcore (...) Quand ils sont revenus de la Love Beach villa, quand les deux groupes étaient séparés, on s'est pris la tête avec Allan. A un moment donné, il a sorti une phrase genre 'c'est qui ce bouffon'. Il s'est senti pousser des ailes, parce qu'il était avec Alcaraz. J'ai vrillé ! (...) Je lui ai envoyé une bouteille d'eau en plastique pleine qui est passée à 2 cm de sa tronche. Ça a failli éclater la vitre à côté", explique Adrien Laurent à Sam Zirah.

Que s'est-il passé ensuite ? "On a arrêté le tournage. Ils m'ont pris, m'ont poussé pour me sortir de la villa pour me calmer. Je voulais l'exploser ! Je voyais sa tronche en face de moi, je voulais lui mettre des gifles !" Déjà que ce n'était pas le grand amour entre l'ex-candidat des Marseillais au Caraïbes et le pote de Bryan à cause de leur rapprochement avec Mélanie Orl, que vous retrouverez dans La Villa des Coeurs Brisés 6 dès le 16 novembre sur TFX.