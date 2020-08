9-1-1 saison 3 : pas de fonds verts, un vrai décor chaotique... découvrez les coulisses du tsunami

Une catastrophe inspirée de Titanic

Afin d'accrocher les téléspectateurs d'entrée, les créateurs de la série 9-1-1 ont décidé de mettre en scène un gigantesque tsunami lors du premier épisode de la saison 3. Une nouvelle catastrophe naturelle chaotique pour les personnages (la saison 2 était déjà marquée par un tremblement de terre), qui n'a pas été simple à imaginer sur les plateaux.

Car oui, aussi incroyable que cela puisse paraître, malgré l'apport évident d'effets spéciaux pour nous en mettre plein les yeux, l'équipe créative a surtout tenu à jouer la carte de la crédibilité. Au micro d'Allociné, Tim Minear (le showrunner) a d'ailleurs confié avoir été inspiré par... Titanic, "On est parti voir à Mexico ce qu'il était possible de faire et on a découvert que James Cameron avait fait construire pour Titanic des bassins d'eau gigantesques, qui sont toujours là-bas, au bord de l'océan."

Tout (ou presque) est vrai

Puis, une fois conscients de ce qu'il leur était possible de faire en terme de budget et au fait des méthodes à employer, Tim Minear et sa team se sont surpassés pour créer le plateau de tournage le plus fou de la télé, "On a construit des décors des rues de Los Angeles autour, ainsi qu'une réplique grandeur nature de la jetée de Santa Monica et sa célèbre grande roue, que l'on a ensuite immergés d'eau pendant le tournage. Au final, tout est réel, ou presque".

A une époque où les fonds verts et CGI sont habituellement rois, 9-1-1 a réellement privilégié au maximum la réalité, "Ce sont de vrais acteurs, dans un vrai décor, avec un vrai horizon d'océan. Le résultat est du coup très convaincant, y compris pour les acteurs qui ne sont pas face à des fonds verts ou du carton-pâte comme c'est souvent le cas." Après tout, le showrunner l'a rappelé, "Le public ne s'y trompe pas. Il sent quand quelque chose est faux. L'immersion est réelle ici, ça marche vraiment."

Et pour ceux qui souhaitent désormais savoir à quoi pouvait bien ressembler le plateau de tournage, une impressionnante vidéo est disponible ci-dessus. Du très grand art !