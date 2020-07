7 astuces (très spéciales) pour lutter contre la canicule

Visitez votre magasin préféré

Il fait plus chaud dans votre appartement que dehors ? Vous avez mis votre visage trop près du ventilateur et vos cheveux se sont coincés à l'intérieur ? Plus vous restez sur votre canapé sans bouger, plus celui-ci éponge votre transpiration ? Pas d'inquiétude, on a la solution ultime pour survivre sereinement. Prenez votre plus chaise de camping, dirigez-vous dans votre magasin le plus proche et installez-vous au rayon frais. Clim gratuite, buffet à volonté et plage horaire de longue durée, c'est bien plus rentable qu'un tour à la piscine, et bien plus écolo qu'une douche.