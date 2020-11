7 à la maison de retour ? Beverley Mitchell se confie sur le projet de reboot

Un reboot de 7 à la maison en préparation ? "J'ai pu lire l'un des épisodes pilotes"

Si vous êtes nés dans les années 1990 ou au début des années 2000, alors vous connaissez certainement la série 7 à la maison, qui a eu 11 saisons (diffusées entre 1996 et 2007). Les épisodes suivaient les membres de la famille Camden avec le pasteur et père de famille Eric Camden (Stephen Collins), la mère de famille Annie Camden (Catherine Hicks), et leurs enfants Mary Camden (Jessica Biel), Lucy Camden (Beverley Mitchell), Simon Camden (David Gallagher), Matt Camden (Barry Watson), Rosie Camden (Mackenzie Rosman). Une famille qui s'est agrandit au fil des saisons avec les arrivées de Martin Brewer (Tyler Hoechlin), Sandy Jameson (Haylie Duff), Kevin Kinkirk (George Stults) ou encore Robbie Palmer (Adam LaVorgna). Eh bien la série pourrait être bientôt de retour ! C'est Beverley Mitchell, une des stars de 7 à la maison qui a révélé qu'un reboot était en préparation.

Interviewée par Télé Loisirs, Beverley Mitchell qui jouait Lucy Camden a expliqué : "J'aimerais beaucoup faire un reboot de 7 à la maison. Je sais que Brenda Hampton, qui a créé la série, en a déjà écrit quelques versions". "J'ai pu lire l'un des épisodes pilotes qu'elle a écrit et c'est très, très bon" a même ajouté l'actrice.

"Maintenant, il suffit de trouver un diffuseur qui veuille du projet. Mais je pense que le public serait au rendez-vous. Ce serait super de voir ce que deviennent les enfants Camden, on est assez nombreux pour que ce soit intéressant" a-t-elle aussi indiqué, "J'ai l'impression que certains pensent qu'il n'y aurait pas de public car ce n'est pas une série tendance, ce n'est pas branché et sexy, c'est même l'opposé de ça. Mais, aujourd'hui plus que jamais, je pense que c'est ce que le public veut voir".

Beverley Mitchell pense que Jessica Biel pourrait accepter

Côté casting, pas sûr qu'on retrouve Stephen Collins dans son rôle de révérend, père et grand-père, l'acteur ayant depuis été accusé d'actes pédophiles (qu'il a reconnus en 2014). Même si Catherine Hicks s'était dite prête à le pardonner et à retourner avec lui, pas certain que ce soit pareil pour les autres comédiens. En revanche, tout le reste du casting pourrait revenir. Oui y compris Jessica Biel.

C'est ce qu'a assuré Beverley Mitchell, qui pense que malgré l'agenda chargé de Jessica Biel, elle pourrait dire oui pour quelques épisodes du reboot : "Je pense que certains seraient intéressés, oui, et je pourrais décrocher mon téléphone pour les convaincre, d'autant que je parle souvent à beaucoup d'entre eux. Jessie (Jessica Biel, ndlr) est très occupée, mais on pourrait peut-être la tenter pour un épisode ou deux. On ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé ! Je peux être pénible quand je veux, donc je pourrais jouer la carte de la culpabilité pour les convaincre. Non, ils en seraient heureux. Peu importe le temps ou la distance, nous avons un lien fort, que personne ne peut nous enlever. Ils font toujours partie de ma famille, même si on ne se parle pas tous les jours".

Une famille moins parfaite et plus moderne ?

Sans donner de détails sur les scénarii qu'elle a pu lire du reboot de 7 à la maison, Beverley Mitchell a expliqué que "ce serait intéressant que ce ne soit pas la famille parfaite que tout le monde attend dans 7 à la maison justement. Ce serait intéressant par exemple que ça n'ait pas marché entre Lucy et Kevin par exemple. Il s'est peut-être passé quelque chose qui fait que c'est une famille plus 'moderne'. Ce serait bien de voir 7 à la maison s'adapter à l'époque, la série pourrait être pertinente dans notre société actuelle. Ça ne finit pas aussi bien que dans The Brady Bunch (série diffusée entre 1969 et 1974, ndlr) pour tout le monde !".

"Je pense que tout le monde pourrait encore s'identifier à la famille Camden. D'autant que la série est toujours très populaire, notamment en Europe, en Australie, je pense que cela veut dire quelque chose sur la famille à la télévision. Nous avons tous besoin de ce sentiment d'appartenance" a-t-elle souligné, "Je pense que l'on a besoin de plus de séries familiales comme 7 à la maison, surtout en ce moment" avec cette période de pandémie.