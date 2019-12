3 escape games originaux à tester pendant les vacances

L'escape game en box

Vous connaissez les box cadeaux pour la beauté, les courts séjours ou encore les restaurants. Eh bien sachez que la Live Escape Box existe aussi. Ils sont les premiers à proposer des coffrets cadeaux d'escape game partout en France (dans 110 villes), et ce dans plus de 550 salles partenaires.

On aime bien le coffret Escape Game Liberté. Il permet de tester une partie en couple ou petit comité (de 2 à 3 joueurs). Une façon de s'amuser avec son boyfriend ou sa girlfriend pendant les vacances de Noël, ou avec ses frères et soeurs (si vous n'êtes pas une famille nombreuse). En plus, cette box continent plus de 350 escapes games dans notre pays, donc vous n'aurez plus qu'à choisir celui qui est le plus proche de chez vous et dont l'enquête vous plaît davantage.

Niveau tarif, il faudra débourser 89,90€ pour les 2 ou 3 joueurs, ce qui est un bon rapport qualité-prix.