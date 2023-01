"Vous me dégoûtez" : accusé d'être un mauvais père, Nikola Lozina affiche et recadre un internaute

Le début d'année n'a pas commencé de la meilleure façon pour Nikola Lozina et Laura Lempika. A la surprise générale, le couple a annoncé sa rupture sur Instagram. "Notre volonté à Laura et à moi est de pouvoir rester à l'écoute et présents l'un pour l'autre", a assuré le candidat avant de préciser que leur fils Zlatan est et restera leur priorité.

Depuis leur séparation, Nikola s'est envolé vers la Belgique pour passer du temps en famille et poursuivre la réalisation de projets professionnels. Forcément, cette décision n'a pas été bien perçue par certains internautes qui ne se sont alors pas gênés pour douter de sa capacité à être un bon père de famille. "J'ai été habitué à m'en séparer depuis sa naissance, à cause des tournages notamment", affirmait pourtant l'ex de Laura Lempika. Pour garder le contact avec Zlatan, Nikola s'arrange pour l'appeler régulièrement en visio.

Malgré tout, cela ne semble pas suffire à ses fans qui continuent de le critiquer. Pour preuve, ce dimanche 22 janvier, celui qui a fait son grand retour dans Le Cross a partagé l'un des violents messages qu'il reçoit au sujet de sa paternité. "Arrête de parler de ton fils, grosse m*rde. Ça fait un mois que tu préfères être avec ta famille, pauvre m*rde. Encore un petit qui ne voit pas son père. (...) Tellement facile d'abandonner ses enfants, sale lâche va".

Nikola Lozina assure être un bon père et remet en place son hater

Un message qu'il n'a pas laissé passer. En plus d'afficher le nom de son hater, Nikola Lozina lui a répondu très sèchement. "Voilà le genre de méchanceté que je peux recevoir. Ils essayent de m'atteindre en parlant de mon fils. JAMAIS je n'abandonnerai mon fils. Je donnerai ma vie pour lui. Je suis justement en Belgique pour assurer son avenir et lui bâtir quelque chose de solide. La télé, ça ne durera pas vingt ans. Voilà mon quotidien. Des menaces, des insultes. Je vais tous vous afficher un par un. J'espère que votre enfant ou autre tombera sur ça et se rendra compte de votre vrai visage. Vous me dégoûtez".

Gare à ceux qui oseront s'en prendre au Lord.