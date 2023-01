"Ca va être la guerre" : Nikola Lozina fait son grand retour dans Le Cross, Nicolo en PLS (spoiler)

Décidément, on n'est jamais au bout de nos surprises dans Le Cross. La première a eu lieu dès le premier épisode, quand on a appris qu'une troisième équipe, Les Motivés, composée de candidats venus du Nord de la France et de Belgique, intégrait le jeu. On a également eu droit à un véritable tremblement de terre. Nikola Lozina, le chef mythique du Reste du Monde a été éliminé suite à un plan mis en place par Nicolo.

"Je quitte cette aventure, le chef de famille est destitué. Je ne comprends pas ce qui vient de se passer", avait réagi le Lord, sous le choc. "Coup de maître ! Je suis vraiment le stratège de l'année ! Je suis le plus fort, je donne une leçon à tout le monde. Rien n'est acquis dans la vie, si t'es chef aujourd'hui c'est pas sûr que tu le restes à vie. Je jubile ! J'adore voir des gens comme ça, décomposés à mes pieds", s'était, quant à lui, réjouit Nicolo.

"Ça va être la guerre"

En l'absence de celui qui vient de se séparer de Laura Lempika, l'Italien s'est imposé en tant que chef du RDM. Mais dans l'épisode de ce mardi 17 janvier 2023, déjà dispo sur Salto, il va vite déchanter ! En effet, hier, on a appris que les trois équipes pouvaient voir revenir l'un de leurs anciens candidats. Victoria Méhault a débarqué côté Marseillais, Célia côté Motivés, et donc Nikola Lozina pour le Reste du Monde. Et on peut dire qu'il est surmotivé : "ça y est ! Le Lord is back ! Vous croyez que j'allais rester comme ça en Belgique ? Jamais de la vie ! Je reviens me venger !".

Mais avant de réintégrer l'aventure, les trois candidats doivent remporter un jeu organisé par Catalia. Dans l'épisode de ce soir, on découvre que ce sont Vivi, qui a récemment pécho son ex Bastos dans le dos de Nicolo, et Niko qui reviennent dans la maison. Une bonne et une mauvaise nouvelle pour Nicolo qui retrouve donc sa chérie (de l'époque) et son ennemi. Le Lord est d'ailleurs très très froid avec lui et ne lui dit même pas bonjour. L'Italien apparaît donc très gêné et ne sait pas trop comment se comporter avec celui qu'il a trahi, notamment au moment de le convoquer pour leur première réunion.

"Il y en a un que je ne vais pas louper c'est Nicolo. Il a attaqué the Lord et en plus un membre de ma famille, à savoir Allan. J'arrive, ça va être la guerre", déclare Nikola, très revanchard. Nicolo est prévenu...