"Ils sont ensemble" : après le baiser, Bastos et Victoria Mehault serait de nouveau en couple

Depuis quelques mois maintenant, le monde de la télé-réalité est secoué par les ruptures de différents couples emblématiques. Et ce début d'année 2023 s'est révélé particulièrement violent puisque l'on vient d'apprendre la séparation de Nikola Lozina et Laura Lempika, tandis que Martika Caringella vient d'officialiser la fin de son histoire avec Umberto Torretto.

De quoi comprendre que l'amour est mort et qu'il n'y a plus d'espoir pour le futur ? Peut-être pas. A en croire l'influenceur @Skyresstvr, un célèbre couple - séparé depuis l'automne 2021, se serait récemment retrouvé à savoir : Victoria Mehault et Bastos.

Bastos et Vivi de nouveau en couple ?

Après avoir pointé du doigt le comportement inhabituel de la candidate de Les Cinquante, "Depuis deux jours Victoria est inactive sur les réseaux sociaux", qui sous-entendrait qu'elle rattraperait le temps perdu avec le désormais YouTubeur, l'influenceur a par la suite assuré que les deux ex auraient réussi à surmonter la page Nicolo - devenu le nouvel ennemi du duo, et seraient prêts à repartir de l'avant, "Ils sont ensemble".

"Bastos et Victoria sont de nouveau en couple, a-t-il ainsi déclaré sur Instagram, sans pour autant apporter la moindre preuve. Ca ne me choque pas du tout, je vous l'avais dit qu'ils s'étaient remis ensemble puisqu'ils se sont séparés à cause de Nicolo [qui est désormais de l'histoire ancienne pour Vivi]".

Pas de preuve, mais...

Encore une fois, attention, il s'agit d'une déclaration à prendre avec des pincettes puisque celle-ci n'a été confirmée par personne. Néanmoins, les plus observateurs auront tout de même remarqué que Victoria est mystérieusement réapparue sur Instagram ce samedi 7 janvier, PILE POIL au moment où Bastos s'est lancé dans un petit road trip avec Mathias Lammari. De là à dire qu'elle était auparavant trop occupée dans ses bras pour Instagrammer et qu'elle profite désormais de son absence pour s'amuser à nouveau en story...

Surtout, on le rappelle, Bastos et Vivi ont récemment été pris en flagrant délit de bisou lors d'une soirée. A ce sujet, la jeune femme avait néanmoins réagi en expliquant que ce geste ne signifiait rien : "Je ne suis pas en couple avec Bastien, j'ai juste embrassé mon ex en soirée, parce qu'on avait un peu trop bu."