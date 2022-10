"Vous êtes frustrés", "c'est mon corps de maman" : les fesses d'Imen Es sont sur toutes les lèvres, la chanteuse réagit aux accusations de BBL

>> "C'est fou comme les fesses vous intriguent", Laura Lempika répond à une inquiétante rumeur de chirurgie <<

"J'ai pris énormément de poids mais j'en ai strictement rien à foutre, c'est mon corps de maman"

Imen Es a réagi dans sa story Snapchat. Elle a démenti les rumeurs de BBL et a assuré que c'était depuis sa grossesse et son accouchement qu'elle avait pris des fesses, elle n'aurait pas touché au bistouri. "Mdr alors c'est soit vous êtes frustrés soit y'a un souci ! Tu viens à un concert pourquoi ? Ecouter le talent des gens ou bien venir tailler le physique ? Tu viens pour kiffer ou faire du buzz ?" a-t-elle lâché, avant de déclarer : "Je me sens très bien dans ma peau. Certes, j'ai pris énormément de poids mais j'en ai strictement rien à foutre, c'est mon corps de maman et je l'accepte, c'est pas vous qui allez me faire perdre confiance en moi".