Milla Jasmine dévoile enfin la vérité sur ses fesses : oui, elle a fait de la chirurgie (et elle regrette énormément)

"Il y a des choses qui sont irréversibles"

Autrement dit, non seulement son corps n'évolue jamais de la bonne façon, "Quand on perd du poids, forcément je perds de ma vraie matière, mais quand je prends du poids... je vous laisse imaginer la suite", mais surtout, le produit mettrait son corps en danger, "Ce que j'ai mis dans mes fesses, ça ne part plus. Je crois que le seul moyen de l'enlever, c'est de m'ouvrir les fesses avec une cicatrice de malade mental et encore, c'est pas sûr. C'est très dangereux."

Une confession que l'on ne peut que saluer et qui, elle l'espère, permettra à ses abonnés d'éviter de reproduire les mêmes erreurs, "Ce n'est pas parce que vous avez un budget restreint que vous devez faire à tout prix tout et n'importe quoi". Elle l'a ensuite précisé avec sérieux, "Faites attention, n'allez pas n'importe où, il y a des choses qui sont irréversibles". Et ce n'est pas Luna Skye qui la contredira.