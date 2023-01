"Une dinguerie d'inviter la famille en plein deuil" : Cyril Hanouna lynché après avoir invité la famille de l'adolescent tué à Thiais dans TPMP

En animant TPMP chaque soir sur C8, Cyril Hanouna cherche à divertir les gens à travers des rigolades, des sujets légers et des moments de joie. L'animateur et sa bande de chroniqueurs n'en oublient cependant pas les sujets d'actualité, lesquels parfois sont graves. Ce mardi 17 janvier, une séquence en particulier a ému les téléspectateurs.

Seydou et Mina ont en effet pris leur courage à deux mains pour venir témoigner sur le plateau au sujet de leur frère tué la veille. Ce dernier, un adolescent, se rendait en cours aux alentours de 8h du matin avant d'être poignardé à mort devant son lycée à Thiais. Encore secouée par le drame, Mina a rapidement craqué. "Mon frère était sous un drap. Ce n'est pas normal. À 8 heures du matin. Il allait en cours, à l'école", explique-t-elle. La jeune femme raconte que des jeunes de Choisy-le-Roi, la ville voisine, avaient créé un barrage en demandant aux personnes qui passaient d'où elles venaient.

Le frère et la soeur de l'adolescent tué l'affirment, il s'agit d'un "meurtre prémédité". Selon eux, leur frère n'était pas dans les histoires de rixes entre quartiers et était même quelqu'un de "sérieux", "respectueux" et "sans problème". Comme chaque fois lorsque Cyril Hanouna reçoit des invités suite à un drame, de nombreuses questions, souvent précises, sont posées pour comprendre l'origine de la tragédie.

Les internautes sont choqués par cette séquence dans TPMP

S'il s'agit là d'une triste séquence, elle a pourtant provoqué un véritable raz-de-marée sur les réseaux sociaux. Certains internautes ne comprennent pas pourquoi la famille de la victime se rend si rapidement sur un plateau de télévision, d'autres critiquent quant à eux Cyril Hanouna qu'ils trouvent un peu trop intrusif.

"Put*in Hanouna le Saint-Père... pour faire de l'audience tu recules devant rien...", "C'est une dinguerie d'inviter la famille en plein deuil", "HANOUNA comment tu peux les faire venir à la télé 24h après l'assassinat de leur frère !!!", "Bravo @Cyrilhanouna, une honte, une fois de plus faire du buzz sur des drames et pourquoi venir juste après la mort de leurs frères ? Incompréhensible...", "Hanouna il recherche que des larmes de la soeur pour augmenter son audience", pouvait-on lire parmi les nombreuses réactions.