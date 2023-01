"TPMP est vraiment devenue une télé poubelle" : Afida Turner recrutée comme chroniqueuse, même les fans de l'émission saturent

L'année 2023 vient à peine de débuter, mais Cyril Hanouna n'a pas encore pris une seule bonne décision pour l'avenir de TPMP. Ce n'est pas un secret, depuis le lancement de l'émission sur France 4, l'animateur aime renouveler régulièrement le casting de ses chroniqueurs afin d'apporter un peu de nouveautés à l'écran et amener de la fraîcheur nécessaire sur le plateau pour offrir de nouvelles dimensions aux débats. Or, si jusqu'à présent il semblait avoir un flair plutôt doué pour ça (poke l'arrivée de Raymond saluée par tous), son nez semble bouché depuis plusieurs semaines.

Ainsi, en l'espace de quelques jours, Cyril Hanouna a réussi à se mettre une grande partie des téléspectateurs à dos en invitant l'actrice Véronique Genest autour de la table malgré ses positions radicales, ou bien encore une (quasi) inconnue prénommée Amele, dont le seul fait d'armes avant ça avait été de participer au talk show... en tant qu'invitée.

Hanouna invite Afida Turner autour de la table de TPMP

Malheureusement pour les fans qui rêvent (naïvement) de retrouver le TPMP d'il y a quelques années, le présentateur de C8 semble clairement adepte du concept de "tout buzz est bon à prendre, même le mauvais", et il ne faut donc pas compter sur lui pour se reprendre en main au niveau de sa gestion d'équipe. Ce lundi 16 janvier 2023, Cyril Hanouna - plutôt que de chouchouter ses chroniqueurs habituels avec lesquels il lui arrive de se clasher, a tout simplement donné un fauteuil à... Afida Turner.

Une décision WTF tant son apparition durant le week-end sur le plateau de TPMP People avait donné lieu à un moment de malaise absolu, qui n'est, sans grande surprise, pas du tout restée sans conséquences à l'écran. Entre sa tenue vestimentaire très particulière qui a fait l'objet de quelques vannes de la part de l'animateur ou ses propos hallucinants sur la Covid-19 notamment, "Je ne crois pas aux vaccins. (...) Je n'ai pas cru au covid. Pour moi, c'était juste une grippe un peu plus intense", Afida Turner a rapidement choqué les fans, déjà fatigués par ce début d'année chaotique de Touche pas à mon poste.

"On touche le fond"

Là où la communauté de TPMP a longtemps été comme la plus présente et attentionnée de la télévision envers Hanouna et son équipe, la relation de confiance entre les deux camps semble clairement rompue aujourd'hui. "Ben, dès qu'elle est arrivée je suis parti chez Quotidien. Désolé, mais là, c'est trop...", peut-on lire sur Twitter, tout comme, "Chaque jour une raison de plus, pour ne pas regarder cette émission", "L'émission était moyenne ce soir... Cyril, s'il te plaît fais taire Afida, il faut relever le niveau. Et pourtant je suis une fan de l'émission !" ou encore, "Le niveau des invités ce soir... On touche vraiment le fond. Et Afida en chroniqueuse. TPMP est vraiment devenue une télé poubelle".

Des critiques bientôt entendues ? Il faudra attendre les audiences pour le savoir tant Hanouna ne vit et décide que par ça...