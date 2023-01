"On touche le fond", "Je ne regarde plus" : cette nouvelle chroniqueuse de TPMP dézinguée par les internautes, gros boycott à venir ?

Plus loin, Sim a reproché à Cyril Hanouna, qu'à travers le recrutement de Véronique Genest, TPMP devienne une sorte de "Zemmour TV". "On est clairement aux antipodes de TPMP version France 4", a-t-il déploré. "Vraiment c'est le bas fond par le bas", a fustigé Blob, tandis que Lucille s'est voulue encore plus catégorique en actant sa décision de ne plus regarder l'émission.