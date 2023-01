"On s'en fout là !" : Afida Turner ingérable ? Saoulé, Cyril Hanouna la censure en direct dans TPMP

Afida Turner a signé son retour sur C8 le samedi 14 janvier 2023. Invitée de Matthieu Delormeau dans TPMP People, la chanteuse n'a pas hésité à interpeller Emmanuel Macron. Le lundi 16 janvier, c'est sous un autre registre qu'Afida Turner est apparue à l'antenne de C8. Elle a été recrutée par Cyril Hanouna comme chroniqueuse de Touche pas à mon poste. Un acte qui a provoqué la colère de nombreux fans de l'émission. Certains ont été jusqu'à estimer que "TPMP était devenue une télé poubelle".

Cyril Hanouna (déjà) agacé par Afida Turner dans TPMP

Parallèlement à son coup de gueule polémique contre France Télévisions, Cyril Hanouna s'est agacé de l'attitude d'Afida Turner. L'animateur a fustigé que sa nouvelle chroniqueuse monopolise la parole et ne cesse de couper ses camarades. La situation a été telle qu'il s'est livré à une décision radicale.

Cyril Hanouna a arbitré un débat au cours duquel ses chroniqueurs ont été invités à réagir au reportage choc de Zone interdite sur la chirurgie esthétique. Robin, qui a été présenté comme un "influenceur superficiel de Dubaï", a poussé un coup de gueule contre le magazine de M6.

Afida Turner, qui s'est présentée comme la "reine de la chirurgie", a affirmé recevoir des millions de messages de chirurgiens souhaitant lui "faire quelque chose". "J'ose plus me lever parce que Cyril me met à l'amende chaque minute...", a-t-elle lâché. "On n'a pas le temps là !", lui a répliqué l'animateur.

"J'aimerais expliquer une situation..."

Quelques minutes plus tard, Cyril Hanouna a demandé à Afida Turner si elle avait déjà fait des injections sauvages. "Non, mais en premier lieu, j'aimerais expliquer une situation", lui a-t-elle répondu. Celle qui n'a cessé de se montrer ingérable depuis le début de l'émission a fini par être copieusement censurée par l'animateur de C8...

"Non mais on s'en fout là ! A 20h49, tu le feras demain !", a lancé Cyril Hanouna à Afida Turner. Cette dernière n'a pas daigné se taire. "Alors mes amis qui ont fait les injections sauvages à New York...", a-t-elle lâché. L'animateur de TPMP ne s'en est pas laissé démonter. Alors que sa nouvelle chroniqueuse s'exprimait, il a lancé la diffusion d'un magnéto...